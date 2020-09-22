Бізнес та запобігання коронавірусу: Комітет ВР має зауваження до пропонованого проєкту

Профільний комітет Верховної Ради визнав такою, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства норму законопроєкту №3890 щодо посилення відповідальності бізнесу за невжиття належних заходів в запобіганні поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Про це в коментарі Укрінформу повідомив перший заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (фракції "Голос").

"Кабінет Міністрів хоче вчергове надати можливість правоохоронцям чи навіть конкурентам втручатись у діяльність бізнесу, не чітко прописуючи вимоги щодо запобігання поширенню епідемії. У законопроєкті №3890 пропонується, щоби відповідальність за недотримання санітарних норм була як на людині, так і на підприємстві, що в принципі ще можна зрозуміти, а підприємство має відповідати за невжиття належних заходів без пояснення, що таке "належні заходи", як запобігти невжиттю. Тобто якщо людина змінює маску всередині магазину і це фіксується, то магазин понесе відповідальність у вигляді від 3400 грн до 5100 грн (від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - ред.). А враховуючи наявну норму статті 44-3 КУпАП, про порушення правил карантину людей, то й взагалі відповідальність у вигляді від 34 тис. грн до 170 тис. грн. Звісно, для бізнесу, особливо малого та середнього, - це драконівські методи. Така норма дає можливість маніпулювати та відкриває досить широкі можливості для зловживання. Відповідно, через це профільний комітет - з питань антикорупційної політики - визнав цю норму такою, що не відповідає антикорупційному законодавства. Сподіваємося, зал Верховної Ради підтримає таку пропозицію", - пояснив Юрчишин.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 липня Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №3890 "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".