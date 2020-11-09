Постанову щодо локдауну Рада може розглянути наступного тижня - Разумков

ВР може протягом наступного пленарного тижня розглянути проєкт постанови щодо своєчасного інформування та вжиття урядом необхідних заходів у разі запровадження локдауну.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Голова ВР Дмитро Разумков сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Я думаю, що колеги не будуть заперечувати щодо цієї постанови. Я впевнений, ми зможемо обговорити її на погоджувальній раді наступного понеділка (16 листопада, - ред.) і розглянути її на наступному пленарному тижні", - зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада народні депутати з фракції "Голос" зареєстрували в проєкт постанови 4320 "Про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення".

Цим документом передбачається, що для запобігання поширенню COVID-19 Кабінет Міністрів зможе запроваджувати локдаун за умови оприлюднення відповідного рішення не пізніше ніж за 7 календарних днів. Також не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії таких заходів слід проінформувати про програми, що будуть вжиті для підтримки уразливих груп населення, працівників і суб’єктів господарювання, зокрема щодо організації перевезень до місця роботи.

Окрім того, не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії посилених карантинних заходів Кабмін буде повинен внести до Ради законопроєкт щодо надання державної підтримки та пільг населенню і суб’єктам господарювання, які зазнають негативних наслідків у зв’язку з посиленням протиепідемічних заходів.