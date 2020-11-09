В Україні розпочався тиждень безпеки дорожнього руху

В Україні з 9 по 15 листопада відбувається тиждень безпеки дорожнього руху.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомили представники державних органів влади.

«Ми хочемо привернути увагу суспільства до такої важливої проблематики, як безпека дорожнього руху й поведінка кожної людини. Тому що цього року ми маємо дуже сумні показники – майже 118 тисяч ДТП, понад 20 тисяч людей травмовано й 2900 людей загинуло в ДТП. За підрахунками Світового банку, Україна щороку втрачає близько 5 мільярдів доларів внутрішнього валового доходу від ДТП», - зазначив директор Київської міжрегіональної філії ДП “Український науково-дослідний інститут медицини транспорту” МОЗ України Юрій Чорний.

На думку учасників заходу, наразі немає підстав говорити про суттєве покращення ситуації на українських дорогах Так, за підсумками 2015 року в Україні в ДТП загинуло 3,9 тисяч і травмовано близько 31,5 тисяч людей, а в 2019 році - 3,5 тисячі загиблих і 37 тисяч травмованих людей.

Як вважає генеральний директор МТСБ України Володимир Шевченко, для вирішення проблеми аварійності на українських дорогах слід перейти від окремих заходів до створення комплексної системи з підтримки безпеки дорожнього руху.

«Вирішення проблем ДТП, зменшення їхніх болісних наслідків можливе лише за умов системної роботи зі всіма факторами, що впливають на аварійність. Необхідно сформувати й стабільно реалізовувати комплексні заходи, які охоплять стан доріг, оснащення їх засобами зниження аварійності, сучасного технологічного контролю за дотриманням правил дорожнього руху та роз’яснювальні заходи для учасників. Фактично ми повинні перейти від окремих заходів до створення повноцінної системи, що всебічно стоятиме на підтримці безпеки дорожнього руху й мінімізації наслідків ДТП для кожної людини та суспільства в цілому», - наголосив Шевченко.

З ним згоден генеральний директор Директорату з безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури Антон Щелкунов, який нагадав, що в Україні вже діє державна програма з підвищення безпеки дорожнього руху 2018-2020, а нещодавно затверджено нову стратегію на період до 2024 року.

«21 жовтня на засіданні уряду затверджено нову стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2024 року, в розробці якої брали участь усі центральні органи виконавчої влади, представники Євросоюзу, фахівці міжнародного рівня. Метою стратегії є наближення національних показників безпеки дорожнього руху до середньоєвропейського рівня й поліпшення стану вулично-дорожньої мережі та дорожньої інфраструктури», - зазначив Щелкунов.

У рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху (9-15 листопада) відбудеться низка заходів за участю представників державних органів влади, наукових інституцій, громадських організацій та бізнес-структур. Зважаючи на епідемічну ситуацію в країні, більшість з них - дистанційно, у форматі онлайн-трансляцій.

Співорганізатори Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху: міжнародний благодійний фонд «Допомоги постраждалим внаслідок ДТП» спільно з ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України (Київська міжрегіональна філія) та Моторним (транспортним) страховим бюро України.

Партнери Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху: Міністерство інфраструктури, Міністерство освіти і науки, Державна служба з безпеки на транспорті, Національна поліція, Донецький юридичний інститут МВС.

Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху в Україні відбувається двічі на рік у рамках Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 2011-2020 років, проголошеного резолюцією Генасамблеї ООН у 2010 році та з метою підвищення безпеки дорожнього руху в Україні.