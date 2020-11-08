Жодна область України не готова до пом'якшення карантину - МОЗ

Станом на 8 листопада місто Київ та жодна область України не готові до послаблення карантину.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій (623,6 на 100 тис. осіб), Житомирській (510,6) та Хмельницькій (495,1) областях.

Найменший показник - у Кіровоградській (114,6), Дніпропетровській (152,7) та Луганській (190,5) областях.

У Києві цей показник становить 341,2, а середній по Україні - 306,8 на 100 тис. населення.

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, перевищує 50% протягом п’яти днів поспіль; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%; показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 10%.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Всього за весь час пандемії в Україні захворіло – 460 331 особа.