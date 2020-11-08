В Україні - 9 397 нових випадків коронавірусу

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 315, медпрацівників – 326). Також за останню добу госпіталізовано – 1157 осіб; летальних випадків – 138; одужало – 2 637 осіб; здійснено тестувань за добу – 49 720 (в т.ч. методом ПЛР - 41 466, методом ІФА — 8 254)", - йдеться у дописі.

За словами міністра, за весь час пандемії в Україні захворіло – 460 331 особа; одужало – 206 866 осіб; летальних випадків – 8 450; проведено ПЛР-тестувань – 3 613 899.

Найбільше підтверджених випадків за добу зареєстровано у Харківській області (1 074), м. Києві (943), Запорізькій (688), Київській (546) та Житомирській (543) областях.