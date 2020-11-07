У Києві влаштували автопробіг до будинку голови КСУ

Активісти громадських організацій "Автомайдан" і "Центр протидії корупції" влаштували автопробіг до будинку голови Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Як повідомляє Укрінформ, активісти у суботу зібралися біля стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського та рушили до будинку голови КСУ під Києвом.

Як повідомляє Суспільне, в акції взяли участь близько 30 автомобілів.

За словами організаторів акції, учасники автопробігу мають намір передати Тупицькому квиток в російський Ростов.

Як повідомляв Укрінформ, Депутати Верховної Ради закликали подати у відставку суддів Конституційного суду України, які голосували за скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування інформації.

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На думку підписантів звернення, подати у відставку невідкладно мають голова КСУ Олександр Тупицький, а також судді Віктор Городовенко, Ірина Завгородня, Олександр Касьмінін, Віктор Кривенко, Олександр Литвинов, Володимир Мойсик, Сергій Сас, Ігорь Сліденко, Петро Філюк, Галина Юровська.