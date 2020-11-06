Для працюючих з COVID-19 медиків ввели нові доплати

Медичні працівники, які надають допомогу більшій кількості хворих на коронавірус, завдяки запровадженню відповідних коефіцієнтів матимуть більшу заробітну платню.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні укладені всі необхідні угоди з Національною службою охорони здоров’я України і медичними закладами. Уряд також встановив додаткові доплати у 25%, 75% і 125%. Якщо медичні працівники надають допомогу більшій кількості хворих і мають більше навантаження, в такому випадку будуть задіяні коригувальні коефіцієнти, що дозволяють отримувати більші заробітні плати», - розповів Шмигаль.

Прем’єр-міністр відзначив, що головне в медичній системі – це лікарі, забезпечення їх засобами захисту, гідними умовами оплати праці.

«Для цього уряд встановив два одночасні рівні доплати для лікарів, які стоять на передовій боротьби з коронавірусом. Доплата в розмірі 300%, яка уже виплачується. У нас були весною питання до виплат, вони вирішені, в щоденному режимі відпрацьовані. На сьогодні доплати йдуть в автоматичному режимі через НСЗУ у відповідних пакетах на боротьбу з COVID для всіх лікарень і лікарів, які здійснюють відповідну роботу», - сказав Прем’єр-міністр.

Шмигаль зазначив, що з вересня цього року уряд збільшив оклади всіх без винятку медичних працівників – на 25%, 50% і 75%. Це додаткові кошти до заробітної плати медичного персоналу, розміри яких в абсолютних цифрах складають від однієї години – 3 тисячі грн. до 3,5 тисячі грн. в місяць.

Водночас він зауважив, що в умовах пандемії збільшилось навантаження на сімейних лікарів, які також частково або повністю задіяні в боротьбі з коронавірусом. І нагадав, що нещодавно уряд ухвалив рішення, яке дозволить сімейним лікарям отримувати більше коштів за кожну укладену декларацію. Капітаційна ставка за одну укладену декларацію буде збільшена з нинішніх 600 грн. до 652 грн.

Як повідомлялось, в Україні станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.