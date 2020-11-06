«Коронавірусний пакет» для лікарень профінансували на 7,3 мільярда

Станом на сьогодні Національна служба здоров’я України профінансувала коронавірусний пакет для лікарень в обсязі 7,3 млрд грн.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

«Що стосується фінансування боротьби з коронавірусом і джерел такого фінансування. Кошти на боротьбу з COVID-19 ідуть з трьох різних джерел. Безпосередньо з Фонду боротьби з коронавірусом та його наслідками, з Національної служби охорони здоров’я України, а також з місцевих бюджетів. Верховна Рада та уряд ще у квітні збільшили бюджет НСЗУ на 16 млрд грн. Саме для фінансування боротьби з коронавірусом. Станом на 5 листопада Національна служба здоров’я України профінансувала коронавірусний пакет для лікарень в обсязі 7,3 млрд грн. Зокрема 4,5 млрд грн – за пакетом стаціонарної допомоги пацієнтам, 2,5 млрд грн – за пакетом екстреної медичної допомоги пацієнтам, ще 251 млн грн – за пакетом медичної допомоги, яка надається мобільними медичними бригадами», – розповів Шмигаль.

Щодо фінансування потреб медицини безпосередньо з Фонду боротьби з коронавірусом та його наслідками він зазначив, що, зокрема, у сфері охорони здоров’я це 16,3 млрд грн.

«Безпосередньо профільному міністерству виділено 14, 4 млрд грн, 6,5 млрд грн - для підвищення надбавок і доплат до заробітної плати медичним працівникам, які борються з коронавірусом, 4,7 млрд - для закупівлі обладнання в приймальні відділення опорних закладів охорони здоров’я, 2,7 млрд грн - на заходи із запобігання спалахів епідемії, 1,7 млрд грн - на будівництво, реконструкцію та ремонт приймальних відділень, 600 млн грн - на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я», – уточнив Прем’єр-міністр.

Він зауважив, що використовуються різні джерела, аби оперативно фінансувати потреби лікарень, лабораторій та збільшувати виплати медикам.