Шмигаль анонсував надходження в Україну 2 мільйонів експрес-тестів на коронавірус

Україна закупить 2 млн експрес-тестів на визначення COVID-19, що можуть показувати результат через 15 хвилин.

Як передає Укрінформ, про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Замовлено і буде завезено найближчим часом в Україну 2 млн швидких тестів, які від 15 хвилин до 1 години дають результат. Ці тести мають до 60% точності. На жаль, це не такий показник, який дає ПЛР чи ІФА-тестування, але ними можна швидко визначати хворих осіб і максимально їх ізолювати", - зазначив Шмигаль.

Він додав що Україна провела консультації з європейськими експертами щодо можливості та доцільності масового тестування населення.

"На сьогодні для України така технологія може використовуватися в окремих містах, де червоні зони... Тому ми проводимо перші 2 млн і будемо використовувати таку технологію також (масового тестування - ред), - сказав Шмигаль.

Як додав під час Години запитань до уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов, планується використовувати таких швидких тестів на визначення антигену COVID-19 близько 1 млн на місяць.

Також, за його словами, вже зареєстровано всіх провідних виробників, і закупівля проводитиметься саме у провідних виробників тестів.

"Окрім того, є наш український виробник тестів на антиген. Це так званий ІФА-метод на антиген, це в лабораторних умовах, але ці лабораторії розташовані в багатьох лікарнях, окрім лабораторних центрів. В такий спосіб ми доведемо тестування більше, ніж до 100-120 тисяч разом - ПЛР, швидкі тести на антиген, тести ІФА. Це повністю буде покривати необхідність в тестуванні", - сказав Степанов.

При цьому, як додав міністр, буде чіткий алгоритм - кого і за якою методикою будуть тестувати.

Як повідомлялося, в Україні станом на 5 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу – 9721.