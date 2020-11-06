В Україні поновили роботу більш як 50 лабораторій для ПЛР-тестів

Уряд відновив роботу понад 50 лабораторій для ПЛР тестування на COVID-19, зокрема, забезпечно автоматичні станції для екстракції РНК.

Як передає Укрінформ, про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Була відновлена робота більше 50 лабораторій. Загалом лабораторії за цей час профінансували на 1 млрд грн. На початку епідемії була лише одна автоматична станція для екстракції РНК (рибонуклеїнової кислоти - ред.) під час проведення тестів, зараз їх стало 56, і найближчим часом їх кількість зросте до 68 . Це основа для ПЛР тестування", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що була поставлена мета - довести добову кількість тестування методом ПЛР до 50 тис. у жовтні й до 75 тис. на добу до кінця року. Також було виділено 1 млрд грн на закупівлю експрес-тестів для визначення COVID-19, які дають результат протягом години.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.