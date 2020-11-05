Рада планує підвищити розмір допомоги для дітей із тяжкими хворобами

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 2024 щодо встановлення щомісячної державної допомоги у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей із тяжкими хворобами.

Як передає кореспондент Укрінформу, ухвалення відповідного рішення підтримали 287 народних депутатів.

Відповідно до статті 18-7 закону «Про державну допомогу сім'ям із дітьми», дітям, хворим на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні (орфанні) захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, ДЦП, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, надається щомісячно державна допомога в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

За інформацією Міністерства соціальної політики, станом на 1 травня 2020 року кількість дітей, на яких виплачується така держдопомога, становить 691.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 18-7 закону та встановити таку щомісячну державну допомогу у розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для дітей відповідного віку.

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Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становить 1859 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 2318 грн.