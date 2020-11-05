Рада перенесла через карантин вісім парламентських слухань

Верховна Рада внесла зміни до графіка проведення парламентських слухань і перенесла вісім із них на післякарантинний період.

Як передає кореспондент Укрінформу, ухвалення відповідного проєкту постанови №4302 підтримали 318 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Парламент вирішив перенести до скасування встановленого Кабінетом Міністрів карантину такі парламентські слухання:

– «Стратегія деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» (були призначені на 18 березня 2020 року);

– «Захист інвестицій в житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів» (були призначені на 8 квітня);

– «Кібербезпека, критична інфраструктура, електронні комунікації в Україні: стан, проблеми, шляхи їх вирішення» (були призначені на 15 квітня);

– «Чорнобильська катастрофа. Стан соціальної захищеності постраждалих осіб та актуальні завдання подолання наслідків» (були призначені на 18 травня);

– «Мандруй Україною: стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні» (були призначені на 10 листопада);

– «Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини» (були призначені на 11 листопада);

– «На шляху до справедливого судочинства в Україні» (були призначені на 18 листопада);

– «Свобода слова чи свобода брехні: факти чи фейки» (були призначені на 9 грудня).

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов днями заявив про те, що не виключає відновлення апровадження жорсткого карантину, якщо щодня в Україні будуть фіксувати до 20 тисяч нових випадків COVID-19 за добу, а заповнюваність ліжок становитиме 100%.