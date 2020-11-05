Жодна область не готова до пом'якшення карантину - МОЗ

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій (571,9 на 100 тис. осіб), Житомирській (478,5) та Хмельницькій (483,5) областях.

Найменший показник - у Кіровоградській (110,6), Дніпропетровській (143,2) та Вінницькій (185,9) областях.

У Києві цей показник становить 299,3, а середній по Україні - 282,5 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень першої хвилі загалом по країні складає 64,7% станом на 3 листопада.

Найбільше лікарні завантажені в Полтавській - 93%, Житомирській - 81,1%, Рівненській - 79,2% областях.

У Києві цей показник складає 64,2% станом на 4 листопада.

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, перевищує 50% протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%; показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 10%.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 листопада лабораторно підтверджено 430 467 випадків COVID-19, з них за добу - 9 850.