Кабмін підтримав законопроєкти про примусове годування в'язнів

Уряд схвалив зміни до законів щодо застосування до засуджених та осіб, які утримуються під вартою, заходів примусового годування.

Рішення ухвалено на засіданні 4 листопада без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування» спрямований на вдосконалення окремих положень законодавства в частині врегулювання процедури розгляду судами питання застосування заходів примусового годування таких осіб, які відмовляються від їжі (оголошують голодування).

Згідно з проєктом закону, пропонується доповнити Кодекс статтею 2061, якою визначається, що до підозрюваного, обвинуваченого, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і який заявив про відмову від прийняття їжі, може бути застосоване примусове годування лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

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Клопотання про примусове годування та матеріали, якими воно обгрунтовується, подаються прокурором до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого утримується підозрюваний, обвинувачений. До клопотання обов’язково додається висновок лікаря про те, що підозрюваному, обвинуваченому загрожує значне погіршення стану здоров’я та існує очевидна загроза його життю.

Визначається, що клопотання про примусове годування підозрюваного, обвинуваченого розглядається судом невідкладно, але не пізніше, ніж через 24 години з моменту його надходження до суду.

При цьому розгляд може проводитися у режимі відеоконференції.

Уряд також підтримав законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування», метою прийняття якого є визначення правових підстав для затвердження порядку та видів примусового годування, а також умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, які відмовляються від прийняття їжі (оголошують про голодування).

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується внести відповідні зміни до статті 116 Кримінально-виконавчого кодексу та статті 11 Закону «Про попереднє ув’язнення».