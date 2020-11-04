Уряд надав субвенції місцевим бюджетам на пріоритетні проєкти розвитку громад
На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляє Укрінформ із посилання на Урядовий портал.
«Передбачається 100 млн грн обласному бюджету Харківської області на будівництво нового комплексу «Обласного центру онкології». Ще 300 млн грн — на будівництво нового Центру перинатології, акушерства та гінекології в Ужгороді. На реконструкцію приміщення для встановлення лінійного прискорювача в Житомирському обласному онкодиспансері буде виділено 4 млн грн. Також на будівництво нових дитячих садочків у Черкаській та Київській областях передбачено майже 90 млн грн», — сказав Шмигаль.
Прем’єр-міністр відзначив ефективність роботи цього року органів державної влади в контексті завершення основного етапу реформи децентралізації. Свідченням цього, за його словами, є демократичні місцеві вибори, утворення нових районів, закріплення незалежності місцевих бюджетів.
Глава уряду також наголосив на важливій ролі для реформи децентралізації законопроєкту №3651-д, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні. За його словами, цей закон має дати громадам на місцях підґрунтя для повноцінної діяльності, щоб люди могли осягнути реальний результат роботи.
«Законопроєкт покликаний забезпечити повноцінне функціонування новообраних рад у громадах та районах, адже він передбачає врегулювання порядку правонаступництва щодо майна, прав та обов'язків територіальних громад від органів місцевого самоврядування та районів старого зразка до нового», — підкреслив Шмигаль.
Це, на його переконання, дасть змогу новообраній владі ефективно працювати.
Як повідомлялося, ВР ухвалила 3 листопада в першому читанні законопроєкт №3651-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій", а також скоротила терміни його підготовки до другого читання. Він має законодавчо врегулювати окремі питання організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.
Фото: КМУ