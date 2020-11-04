Уряд надав субвенції місцевим бюджетам на пріоритетні проєкти розвитку громад

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про надання у 2020 році субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію окремих пріоритетних проєктів розвитку громад та територій, при чому основний акцент зроблено на медичній та освітній сферах.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляє Укрінформ із посилання на Урядовий портал.

«Передбачається 100 млн грн обласному бюджету Харківської області на будівництво нового комплексу «Обласного центру онкології». Ще 300 млн грн — на будівництво нового Центру перинатології, акушерства та гінекології в Ужгороді. На реконструкцію приміщення для встановлення лінійного прискорювача в Житомирському обласному онкодиспансері буде виділено 4 млн грн. Також на будівництво нових дитячих садочків у Черкаській та Київській областях передбачено майже 90 млн грн», — сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр відзначив ефективність роботи цього року органів державної влади в контексті завершення основного етапу реформи децентралізації. Свідченням цього, за його словами, є демократичні місцеві вибори, утворення нових районів, закріплення незалежності місцевих бюджетів.

Глава уряду також наголосив на важливій ролі для реформи децентралізації законопроєкту №3651-д, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні. За його словами, цей закон має дати громадам на місцях підґрунтя для повноцінної діяльності, щоб люди могли осягнути реальний результат роботи.

«Законопроєкт покликаний забезпечити повноцінне функціонування новообраних рад у громадах та районах, адже він передбачає врегулювання порядку правонаступництва щодо майна, прав та обов'язків територіальних громад від органів місцевого самоврядування та районів старого зразка до нового», — підкреслив Шмигаль.

Це, на його переконання, дасть змогу новообраній владі ефективно працювати.

Як повідомлялося, ВР ухвалила 3 листопада в першому читанні законопроєкт №3651-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій", а також скоротила терміни його підготовки до другого читання. Він має законодавчо врегулювати окремі питання організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

Фото: КМУ