Уряд погодив законопроєкт, який дозволяє приватизувати житло у гуртожитку

Кабінет Міністрів погодив проєкт закону «Про загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2021 рік», щоб передати його на розгляд Верховної Ради.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Мінрегіону, планується передати у власність територіальних громад 490 гуртожитків, з яких 271 – державної власності та 219 – включені до статутних капіталів підприємств.

«Право на житло є одним із найважливіших соціально-економічних прав громадян. Прийняття програми дозволить майже 70 тис. мешканців гуртожитків, які не мають можливості самостійно придбати чи побудувати власне житло, приватизувати свої помешкання», – наголосив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Законопроєкт визначає, що люди, які проживають у гуртожитках державної форми власності, а також у гуртожитках, включених до статутних капіталів товариств, у тому числі тих, що надалі були передані до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені в інший спосіб, набувають право на приватизацію займаних ними жилих приміщень у таких гуртожитках після їх передачі у власність відповідної територіальної громади.

Пооб’єктний перелік гуртожитків та графік їх передачі затверджуватиметься обласними та Київською міською державними адміністраціями на підставі прийнятих місцевими радами рішень про прийняття/передачу гуртожитків.

Проєкт закону передбачає здійснення заходів з відновлення документації на гуртожитки, визначення та благоустрій їх прибудинкових територій, капітальний ремонт, компенсацію суб’єктам господарювання, створеним у процесі приватизації, до статутних капіталів яких включено гуртожитки за передачу у власність територіальних громад гуртожитків.

Загалом реалізація Програми з передачі гуртожитків потребує майже 1,3 млрд грн, зазначили в Мінрегіоні. Передбачається, що витрати фінансуватимуться як з державного, так і з місцевих бюджетів. Зокрема, кошти на відновлення документації на гуртожитки, визначення та благоустрій їх прибудинкових територій та проведення їх капітального ремонту мають бути передбачені органами місцевого самоврядування у місцевому бюджеті.