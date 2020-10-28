Студенти зможуть повернути гроші за гуртожитки, в яких не жили через карантин

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки України.

«За студентами, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада, має обов’язково зберігатися місце проживання. Кошти за період непроживання в гуртожитку мають бути повернені студентам або зараховані як платіж на наступний період проживання», - ідеться в повідомленні.

Як зауважив т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, уряд та МОН лише рекомендували студентам за можливості залишити гуртожитки на час введення карантинних заходів.

Він наголосив, що примусово виселяти студентів з гуртожитків не мають права.

«Враховуючи автономію закладів вищої освіти, ми рекомендували за можливості звільнити гуртожитки. Але прописали, що діти-сироти, діти з тимчасово окупованих територій, з «червоної» карантинної зони, студенти, які перебувають на навчально-виробничій практиці або працюють, іноземці та особи без громадянства залишаються проживати у гуртожитках, дотримуючись усіх рекомендацій МОЗ та Головного державного санітарного лікаря», – сказав Шкарлет.

За його словами, МОН постійно перебуває в діалозі з університетами стосовно цього питання і скарг поки що не було. У разі порушення прав студентів Шкарлет закликав звертатися на «гарячі лінії» Державної служби якості освіти.

Як повідомлялося, уряд раніше ухвалив рішення рекомендувати закладам загальної середньої освіти встановити канікули з 15 до 30 жовтня, у наступний період можливий перехід на дистанційне і змішане навчання з урахування епідеміологічної ситуації.

Водночас закладам професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти було рекомендовано перейти з 15 жовтня до 15 листопада на дистанційну форму навчання з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків (окрім сиріт; осіб, позбавлених батьківського піклування; здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій, «червоних» карантинних зон; іноземних громадян та осіб без громадянства; здобувачам освіти, які поєднують навчання з роботою).