У проєкт бюджету-2021 заклали фінансування нових культурних проєктів – депутатка

У проєкті закону про Державний бюджет України на 2021 рік передбачається фінансування низки діючих та нових культурних проєктів.

Про це повідомила заступниця голови депутатської фракції "Слуга народу", заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань інформаційної політики Євгенія Кравчук у Фейсбуці.

За її словами, ці питання обговорювались під час круглого столу за участю представників Комітету та Мінкульту, Мінрегіону, офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини, низки асоціацій, які репрезентують інтереси громад.

"Передбачається, що державний бюджет на 2021 рік профінансує: Український культурний фонд в межах 697,4 млн грн. Серед програм Фонду є такі можливості для громад, як: «Культура. Туризм. Регіони» (культурно-туристичний маршрут, локальний музей, локальний фестиваль, туристичні магніти), «Культурні столиці України» (велика культурна столиця, мала культурна столиця, книжкова столиця України). Програму «Велика реставрація». 150 об’єктів в усіх регіонах буде відновлено за рахунок бюджетних коштів. Це 1 млрд грн у базовому проєкті та ще 2,5 млрд грн, які додано у бюджетних висновках. 300 млн грн на створення Центрів з надання культурних послуг", - повідомила Кравчук.

При цьому, за її словами, наразі ще обговорюється питання квоти у Державному фонді регіонального розвитку на проєкти для культурної інфраструктури.

"На 2015-2020 роки вона становила 5,2%, час визначатися (зі збільшенням) щодо наступного періоду – 2021-2027рр", - додала депутатка.

Євгенія Кравчук також розповіла про спільний із міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком візит до Теребовлянської ОТГ. За її словами, ця об'єднана громада "цілком справедливо може слугувати взірцем для всієї України".

"Відвідуваність закладів культури тут зросла на % і наочно довела ефективність зміни філософії з простого виживання закладів на надання культурних послуг, що потрібні людям. Дуже приємно, що вже зараз у нас є позитивні приклади, кращі практики, які можуть стати джерелом натхнення до змін для всіх ОТГ в Україні", - відзначила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні Кабінет Міністрів затвердив проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» і направив його на розгляд Верховної Ради.

Депутати подали в проєкт держбюджету кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тис. позицій.

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Комітет з питань бюджету в п'ятницю, 16 жовтня, мав затвердити поправки до законопроєкту про держбюджет-2021, однак засідання не відбулося через відсутність кворуму.

Через це Верховна Рада на пленарному засіданні 20 жовтня не змогла розглянути питання про ухвалення в першому читанні цей законопроєкт №4000.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, Верховна Рада має проголосувати в першому читанні за проєкт закону про держбюджет до 20 жовтня, а до 1 грудня документ має бути ухвалений в цілому як закон.

Фото: Фейсбук / Євгенія Кравчук