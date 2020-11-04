Залишки освітньої субвенції дозволили використати на засоби захисту для шкіл

Залишки освітньої субвенції дозволили використати на засоби захисту для шкіл

Укрінформ
Кабінет міністрів дозволив використати залишки освітньої субвенції 2019 року на закупівлю засобів захисту, дезінфекції для шкіл.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 4 листопада.

“Дозволити ... використовувати у 2020 році залишки освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (крім коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів у 2019 році) на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу в закладах загальної середньої освіти”, - йдеться в проєкті документа.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови, зміни надають можливість місцевим радам право використовувати залишки освітньої субвенції на закупівлю засобів захисту для учасників освітнього процесу під час чинного карантину у зв'язку із пандемією COVID-19.

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Так, зокрема, згідно з постановою Головного державного санітарного лікаря № 42 від 30 липня ц.р. у закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби необхідно забезпечити засобами індивідуального захисту працівників закладу, наявність у туалетах антисептиків, рідкого мила, паперових рушників або електросушарок, наявність у закладах масок, захисних екранів для обличчя, дезінфікуючих засобів для рук та поверхонь, приладів для вимірювання температури.

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