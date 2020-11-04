Контакт-центр із протидії COVID-19 за два дні прийняв 10 тисяч дзвінків - МОЗ

Всеукраїнський контакт-центр Міністерства охорони здоров'я із протидії коронавірусу за два дні отримав близько 10 тисяч звернень.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"За два дні роботи контакт-центру ми отримали близько десяти тисяч дзвінків. Більшість із них інформаційно-довідкового характеру. Ми фіксуємо певні скарги на роботу сімейних лікарів та закладів охорони здоров'я", - сказав Кучер.

Він зазначив, що був змінений підхід до організації роботи контактцентру. Зокрема, вчора відбулася селекторна нарада з керівниками обласних державних адміністрацій, яких попросили залучити фахівців з областей для допомоги операторам центру.

"У них (операторів - ред.) є чіткий алгоритм роботи, який ми розробили на базі запитів, які нам надходили за весь цей попередній період... Якщо оператор не знаходить відповіді у базі і запитання потребує якогось додаткового вивчення, то ми фіксуємо це звернення. Є відповідальні на рівні регіонів, залежно від області, які бачать цю інформацію, і у них є алгоритм дій, яким чином і за який період вони мають відповідати", - поінформував заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 2 листопада розпочав роботу Всеукраїнський контакт-центр МОЗ із протидії коронавірусу.

Станом на 4 листопада в Україні зафіксовано 420 617 випадків коронавірусної хвороби, з них 9524 за добу.