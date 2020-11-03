Справа Марківа: суд у Мілані вислухав усі сторони й взяв перерву

В апеляційному суді Мілана, де відбувається розгляд апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, оголошено перерву до 18:30-19:00 за місцевим часом.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

В ході засідання у вівторок, 3 листопада, прокурор просила підтримати вирок першої інстанції у справі Марківа. Заступник генерального прокурора Мілана під час свого виступу намагалася спростувати аргументи захисту Марківа. Також, за її словами, не було наміру ображати державу Україна. Зокрема, захист Марківа зауважив, що не можна називати АТО злочином проти людства. У свою чергу прокурор сказала, що вона мала на увазі не АТО, а стрілянину по цивільних.

Захист доводив, що у цивільних будівлях були бази бойовиків, і саме тому такі будинки могли потрапити під обстріл.

Адвокат Ніколо Бертоліні Клерічі, який представляє Україну в апеляційному суді Мілана, сказав, що вирок італійського суду фактично робить "злочинцями проти людства" все українське військо.

Також через відеозв’язок виступив і сам Марків. Він вкотре заявив, що не причетний до гибелі журналістів, і наголосив, що цивільні ніколи не були ціллю українських сил.

Сьогодні після виступу усіх сторін судді пішли до нарадчої кімнати. У засідання було оголошено перерву до 18:30-19:00.

Як повідомляв Укрінформ, на судове засідання Віталія Марківа не привезли 3 листопада через коронавірус. На процесі він був присутній в режимі онлайн, перебуваючи у в’язниці.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017.

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На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Суд має прийняти рішення про долучення чи відмову в долученні до матеріалів справи експертиз, проведених слідчими Національної поліції, які свідчать про непричетність Марківа до загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі.

Також сторона захисту наполягатиме на долученні до матеріалів справи документального фільму, знятого італійськими та українськими журналістами - «Не в тому місті. Не в той час», який також доводить невинуватість Віталія Марківа.