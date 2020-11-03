Українська громада проводить під судом в Мілані акцію на підтримку Марківа

Українська громада в Італії організувала чергову акцію на підтримку нацгвардійця Віталія Марківа біля будівлі апеляційного суду в Мілані, де сьогодні відбувається розгляд апеляції у справі Марківа, засудженого до 24 років ув'язнення.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Збір було призначено на 8:30 за місцевим часом. Під будівлею суду з прапорами та плакатами зібралося близько 35 людей.

Учасники акції заспівали Гімн України.

У Мілані сьогодні, 3 листопада, можливо буде останнє засідання суду присяжних перед винесенням Віталію Марківу вироку. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що засідання буде присвячено дебатам між сторонами захисту та обвинувачення.

Перед початком дебатів суд присяжних має прийняти рішення про долучення чи відмову в долученні до матеріалів справи експертиз, проведених слідчими Національної поліції, які свідчать про непричетність Віталія до загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі.

Також сторона захисту наполягає на долученні до матеріалів справи документального фільму, знятого італійськими та українськими журналістами - «Не в тому місті. Не в той час», який також доводить невинуватість Віталія.

Українська сторона наполягає на єдино можливому справедливому вироку - зняттю всіх обвинувачень та повному виправданню Марківа.

На засіданні суду сьогодні будуть присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні апеляційний суд Мілана розпочав засідання з розгляду апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років ув'язнення.

Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Фото: надані українською громадою в Італії

Відео: Олесь Городецький