В Україні від коронавірусу померли 212 медиків - Степанов

В Україні 212 медичних працівників померли через коронавірусну хворобу.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов з трибуни парламенту, відповідаючи на запитання народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Те, що стосується кількості людей, які померли від коронавірусної хвороби, у нас в країні всього померли 7 532 особи. А кількість лікарів, медичних працівників, які загинули під час боротьби з COVID-19 - 212 осіб», - зазначив міністр.

Він наголосив, що «всі без винятку виплати 300%, які ідуть медичним працівникам, котрі безпосередньо борються з COVID-19, виплачуються в повному обсязі».

«Окрім того, згідно з нашим рішенням, згідно з рішенням уряду, додатково, починаючи з вересня, всі медичні працівники, які працюють у лікарнях, отримають доплати, незалежно від того, в який спосіб вони працюють. Це 3650 грн - лікарі, 2,5 тис. - медичні сестри та 1250 грн санітари та санітарки», - сказав Степанов.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 2 листопада, зафіксовано 8 899 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом на коронавірус захворіли 411 093 особи.