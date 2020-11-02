Кількість хворих зросла: Степанов порівняв COVID-цифри за два тижні

В Україні за минулий тиждень було зафіксовано 53 270 випадків захворювання на коронавірус.

Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулий тиждень всього було виявлено 53 270 випадків захворювання на коронавірус. Якщо порівняти з позаминулим тижнем, то тоді було 45 286 випадків. Тобто ви бачите, що майже на 8 тис. випадків більше за тиждень, якщо порівняти тиждень до тижня", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за минулий тиждень було госпіталізовано 7 248 людей. На позаминулому тижні було госпіталізовано 6 545.

За його словами, за тиждень було зроблено 283 494 тестування методом ПЛР. Якщо порівнювати з позаминулим тижнем, то це було 238 404 тестування.

Як повідомлялося, в Україні станом на 2 листопада лабораторно підтвердили 402 194 випадки COVID-19,з них за добу – 6 754.