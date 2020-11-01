В Україні за добу зафіксували 7 959 випадків коронавірусу
Укрінформ
В Україні станом на 1 листопада лабораторно підтвердили 395 440 випадків COVID-19, з них за добу – 7 959.
Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Упродовж доби зафіксовано 110 нових летальних випадків. Одужали – 2 513 осіб.
Загалом в Україні зареєстровано 7 306 смертей від COVID-19. Одужав – 161 441 пацієнт. Хворіють нині 226 693 особи.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській області - 883, Києві - 689, в Житомирській - 708 та Донецькій - 545 областях.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 8 752 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.