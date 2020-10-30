Українським фахівцям доручили працювати над удосконаленням карантину

Про це сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немічнов, коментуючи в ефірі телеканалу «Україна 24» результати позачергового засідання комісії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми дали доручення фахівцям готувати загальні пропозиції, ми бачимо європейський досвід із запровадження обмеження чи комендантської години на вихідних, бачимо обмеження, які застосовуються у Німеччині, там залежно від федеральної землі різні ситуації. Ми напрацьовуємо їх і, думаю, буде ще не одне засідання в рамках експертних груп, які будуть пропонувати шляхи подальшого удосконалення карантинного режиму», - сказав Немчінов.

За його словами, на засіданні представники Харківської області (Харків, Богодухівський та Золочівський райони - у червоній зоні карантину - ред.) постали питання щодо того, чи має працювати початкова школа. «Ми погодили, що вони своїм рішення обласної комісії ТЕБ та НС ухвалять відповідне рішення, яке, наприклад, за дотримання санітарно-епідемічних норм має дозволити роботу у червоних зонах початкових класів», - додав міністр.

Загалом, підкреслив урядовець, картина змінюється, адже якщо раніше в одній області могли бути райони із помаранчевими та зеленими зонами, то тепер уся територія області стає помаранчевою.

«Ситуація не покращується, окрім деяких територій. Наприклад, Луганська область, де деякі території із червоної зони перейшли у помаранчеву. Але в деяких інших вона тільки погіршується. Минулого разу ми із колегами сказали про загрозливу ситуацію в Ужгороді, на жаль, він із наступного тижня перейде у червону зону», - зазначив Немчінов.

Як повідомляв Укрінформ, Державна комісія з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела позачергове засідання, на якому затвердила нове епідемічне зонування. До червоного рівня потрапили 11 обласних центрів.