Голова КСУ заявляє, що не знав, як задекларувати кримську землю

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький запевнив, що не вніс в декларацію земельну ділянку в Криму, бо не знав, як це зробити у зв’язку з окупацією Росією півострова, а анексії він не визнає.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Чого я не вніс у реєстр? Я до цього часу не знаю, як це зробити”, - сказав Тупицький.

Він пояснив, що для того, аби внести земельну ділянку в декларацію, потрібні підтверджуючі документи, але “не було ніякого ні договору, ні дарування”.

“Я думав, що “Схеми” змонтують якийсь матеріал, який буде провокаційного характеру. Коли я почитав матеріал, я подякував їм за об’єктивність, усе правильно вказано: 126 кв. м, тобто одна сотка і 26 десятих”, - зазначив голова КС.

За його словами, отримана земельна ділянка приватизувалася ще до окупації Криму Росією, а коли сталася анексія, українські й російські кадастри “наклалися і прийшло змішування меж”.

Тупицький додав, що у нього на той час уже був будинок, а сусід поруч тільки будував.

“Виникли проблеми в розмежуванні, так не повинно було залишатися. Працювали над цим питанням юристи. У 2018 році був правочин. У 2018 році я - нев’їзний на територію нашого Криму, тому що я - суддя доповідач у справі про територіальну цілісність України, по мені порушена кримінальна справа в РФ, і на будинок, земельну ділянку - там інших немає, в такому випадку про це майно (що фігурує у ЗМІ — ред.) йде мова, введені економічні санкції”, - підкреслив голова КС.

За його даними, питанням займалися юристи і врегулювали розмежування шляхом створення правочину - договору купівлі-продажу.

При цьому голова КС запевнив, що не визнає анексію Росією Криму.

"Я готовий відповідати, якщо десь помилки якісь я допустив, то я готовий їх виправляти. Ми ж живемо у цивілізованому світі. Якщо помилки, які порушують закон, то за них також треба нести відповідальність. Це аксіома", - сказав Тупицький

Голова КС заявив, що і раніше володів цією землею, але виникли певні обставини, які змусили його захищати свою власність. Зокрема, за словами Тупицького, він є нев'їзний на територію Криму, бо є суддею-доповідачем у справі про територіальну цілісність України, тому проти нього порушено кримінальну справу, а також він підпадає під російські економічні санкції, які, серед іншого, стосуються майна.

"Таким чином, займалися цим (збереженням майна – ред.) юристи і, напевно, нічого іншого не придумали, як урегулювали питання розмежування шляхом створення правочину договору купівлі-продажу. Чого я не вніс його у реєстр. Я до цього часу не знаю, як це зробити", - сказав Тупицький.

Він зазначив, що обставини склалися так, що у декларацію він мав би внести певні відомості про те, що це за ділянка, її кадастровий номер та інші дані, а це означає, що його будинок у Криму Росія може просто знести.

"Єдина моя, напевно, провина у тому, що я не звернувся до органів НАЗК, щоб вони мені роз'яснили, як це мені зробити, але я так вважаю, як юрист, навряд чи вони можуть мені правильно пояснити за таких обставин", - заявив голова КС.

Як повідомлялося, ЗМІ нещодавно оприлюднили інформацію про те, Голова Конституційного Суду Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз Автономної республіки Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством. При цьому він не відобразив інформацію про землю у своїй декларації про майно та доходи.

Він зазначив, що один з телеканалів звернуся до нього із запитом з цього приводу, він вирішив дати публічну відповідь, бо, за словами голови КС, події почали так розгортатися, що треба відповісти усім.

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Як повідомлялося, ЗМІ нещодавно оприлюднили інформацію про те, Голова Конституційного Суду Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз Автономної республіки Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством. При цьому він не відобразив інформацію про землю у своїй декларації про майно та доходи.