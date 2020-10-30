Голова КСУ заявляє, що не знав, як задекларувати кримську землю
Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Чого я не вніс у реєстр? Я до цього часу не знаю, як це зробити”, - сказав Тупицький.
Він пояснив, що для того, аби внести земельну ділянку в декларацію, потрібні підтверджуючі документи, але “не було ніякого ні договору, ні дарування”.
“Я думав, що “Схеми” змонтують якийсь матеріал, який буде провокаційного характеру. Коли я почитав матеріал, я подякував їм за об’єктивність, усе правильно вказано: 126 кв. м, тобто одна сотка і 26 десятих”, - зазначив голова КС.
За його словами, отримана земельна ділянка приватизувалася ще до окупації Криму Росією, а коли сталася анексія, українські й російські кадастри “наклалися і прийшло змішування меж”.
Тупицький додав, що у нього на той час уже був будинок, а сусід поруч тільки будував.
“Виникли проблеми в розмежуванні, так не повинно було залишатися. Працювали над цим питанням юристи. У 2018 році був правочин. У 2018 році я - нев’їзний на територію нашого Криму, тому що я - суддя доповідач у справі про територіальну цілісність України, по мені порушена кримінальна справа в РФ, і на будинок, земельну ділянку - там інших немає, в такому випадку про це майно (що фігурує у ЗМІ — ред.) йде мова, введені економічні санкції”, - підкреслив голова КС.
За його даними, питанням займалися юристи і врегулювали розмежування шляхом створення правочину - договору купівлі-продажу.
При цьому голова КС запевнив, що не визнає анексію Росією Криму.
"Я готовий відповідати, якщо десь помилки якісь я допустив, то я готовий їх виправляти. Ми ж живемо у цивілізованому світі. Якщо помилки, які порушують закон, то за них також треба нести відповідальність. Це аксіома", - сказав Тупицький
Голова КС заявив, що і раніше володів цією землею, але виникли певні обставини, які змусили його захищати свою власність. Зокрема, за словами Тупицького, він є нев'їзний на територію Криму, бо є суддею-доповідачем у справі про територіальну цілісність України, тому проти нього порушено кримінальну справу, а також він підпадає під російські економічні санкції, які, серед іншого, стосуються майна.
"Таким чином, займалися цим (збереженням майна – ред.) юристи і, напевно, нічого іншого не придумали, як урегулювали питання розмежування шляхом створення правочину договору купівлі-продажу. Чого я не вніс його у реєстр. Я до цього часу не знаю, як це зробити", - сказав Тупицький.
Він зазначив, що обставини склалися так, що у декларацію він мав би внести певні відомості про те, що це за ділянка, її кадастровий номер та інші дані, а це означає, що його будинок у Криму Росія може просто знести.
"Єдина моя, напевно, провина у тому, що я не звернувся до органів НАЗК, щоб вони мені роз'яснили, як це мені зробити, але я так вважаю, як юрист, навряд чи вони можуть мені правильно пояснити за таких обставин", - заявив голова КС.
Як повідомлялося, ЗМІ нещодавно оприлюднили інформацію про те, Голова Конституційного Суду Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз Автономної республіки Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством. При цьому він не відобразив інформацію про землю у своїй декларації про майно та доходи.
Він зазначив, що один з телеканалів звернуся до нього із запитом з цього приводу, він вирішив дати публічну відповідь, бо, за словами голови КС, події почали так розгортатися, що треба відповісти усім.
Як повідомлялося, ЗМІ нещодавно оприлюднили інформацію про те, Голова Конституційного Суду Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз Автономної республіки Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством. При цьому він не відобразив інформацію про землю у своїй декларації про майно та доходи.