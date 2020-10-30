Голову Конституційного Суду викликають на допит у ДБР

Державне бюро розслідувань викликало голову Конституційного Суду на допит щодо можливої участі у злочинній організації.

Як повідомляє Укрінформ, відповідну інформацію розміщено на сайті ДБР.

"Слідчими ДБР розслідується низка кримінальних проваджень у яких слідчим шляхом перевіряється голова Конституційного Суду України до вчинення злочинів у складі злочинної організації", - повідомив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.

Зазначається, що під час досудового розслідування досліджується вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів.

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«Голова КСУ перевіряється слідчим шляхом на участь у злочинній організації, вчинюваних у її складі злочинах, а також у вжитті заходів до приховування злочинів», - уточнюють у ДБР.

З цією метою слідчим Державного бюро розслідувань голову КСУ викликано для допиту на 2 листопада.

Як повідомлялося, 17 вересня 2019 року головою Конституційного суду був обраний Олександр Тупицький.