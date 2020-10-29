Держслужбовцям дозволили перейти на гнучкий графік роботи

Національне агентство України з питань державної служби передбачило можливість гнучкого графіка роботи для державних службовців.

Відповідне рішення затверджено наказом НАДС, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт агентства.

«Наказом передбачено, що з ініціативи державного службовця і за згодою його безпосереднього керівника може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, незалежно від визначеного правилами внутрішнього службового розпорядку режиму роботи державного органу», - зазначено у повідомленні.

Такий режим встановлюється на визначений строк або безстроково з урахуванням необхідності дотримання норми робочого часу, передбаченого Законом України "Про державну службу", або тривалості встановленого для державного службовця неповного робочого дня/тижня.

Гнучкий режим робочого часу державного службовця встановлюється наказом (розпорядженням) керівника державної служби в державному органі.