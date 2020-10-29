Антикорупційний суд розглядає 17 справ за статтею, яку скасував КСУ

Вищий антикорупційний суд розглядає 17 справ за статтею 366-1 ККУ щодо недостовірного декларування, яка нещодавно була визнана неконституційною і втрачає чинність.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

“У провадженні колегій суддів Вищого антикорупційного суду перебуває 17 кримінальних справ за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України”, - йдеться у повідомленні.

У суді уточнили, що за 13 справами вказана стаття є єдиною, що інкримінується, ще у 4 - пред'явлено обвинувачення за ст. 366-1 ККУ сукупно з іншими статтями цього ж Кодексу.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

У НАЗК заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох суддів ознаки декларування недостовірної інформації.

Водночас в Офісі Президента повідомили, що глава держави використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

У цьому зв'язку 29 жовтня Президент Володимир Зеленський оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни.