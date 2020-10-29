В Україні за добу госпіталізували майже тисячу людей з COVID-19

В Україні за добу коронавірус виявилилено у 287 дітей та 363 медичних працівників. Було госпіталізовано 976 людей.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"За добу захворіло 287 дітей та 363 медпрацівники. Було госпіталізовано 976 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 113 летальних випадків", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за весь час пандемії захворіло 21 430 дітей та 22 650 медпрацівників.

Глава МОЗ додав, що за попередню добу загалом було здійснено 78 684 тестування на коронавірус, з них 47 162 методом ПЛР, а методом ІФА - 31 522.

"Отже, ми вже робимо 47 тисяч тестувань методом ПЛР... Ми ставили собі за мету на середину листопада вийти на 50 тисяч тестувань методом ПЛР, і ми вже майже дійшли до цієї цифри", - зауважив міністр.

Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що до кінця року в Україні на добу мають робити до 75 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус.

В Україні станом на 29 жовтня лабораторно підтверджено 370 417 випадків COVID-19, з них за добу 7 342.