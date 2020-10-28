У МВС роз'яснили, що означає режим надзвичайної ситуації

Влада під час дії режиму надзвичайної ситуації організовує виявлення хворих та контактних, їх ізоляцію і госпіталізацію, інформування населення і дезінфекцію об’єктів та територій, спецобробоку техніки.

Таку інформацію пресслужба Міністерства внутрішніх справ розмістила у Фейсбуці, коментуючи сьогоднішнє рішення уряду про продовження режиму надзвичайної ситуації в Україні до кінця року.

Також у МВС пояснили, що означає режим надзвичайної ситуації.

Такий режим вводиться на території нашої країни або окремих регіонів за рішенням Кабміну, і запроваджується, коли в країні чи окремому регіоні порушено нормальні умови життєдіяльності: під час техногенних катастроф, стихійних лих чи епідемій.

«Влада організовує (під час режиму НС – ред.): інформування населення; безперервний контроль за розвитком НС та моніторинг епідемічної ситуації; виявлення хворих та контактних, їх ізоляцію і госпіталізацію; режим карантину, у тому числі: заборону масових заходів; обмеження руху пасажирського транспорту, закриття кордонів», - поінформували у відомстві.

Також влада під час НС визначає керівника робіт чи штаб, відповідальні за ліквідацію пригоди, і такий штаб має право напряму залучати будь-які держструктури та сили для подолання НС, відзначили в МВС. Уточнюється, що у разі необхідності у зоні НС можлива евакуація населення.

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Окремо влада під час надзвичайної ситуації організовує зупинення діяльності суб’єктів господарювання, розташованих у зоні НС, та обмеження доступу населення до такої зони; комплекс санітарно-гігієнічних протиепідемічних та лікувальних заходів; дезінфекцію об’єктів та територій, спецобробку техніки; посилену охорону громадського порядку; патрулювання небезпечних в епідвідношенні об’єктів; залучення необхідних сил і засобів та забезпечення роботи медичних і проти епідеміологічних установ.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін запровадив карантин в Україні з середини березня цього року, а режим надзвичайної ситуації на всій території України з 25 березня.

13 жовтня під час засідання Кабінету Міністрів України було прийняте рішення щодо подовження карантинних обмежень у вигляді адаптивного карантину до 31 грудня 2020 року.

На засіданні 28 жовтня Кабмін продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до кінця року.