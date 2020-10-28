Уряд виділив додаткові 1,3 мільярда на боротьбу з безробіттям

Кабінет Міністрів виділив додаткові 1,3 млрд грн на бюджетні програми щодо допомоги по безробіттю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Зазначається, що 28 жовтня на засіданні уряду прийнято постанову щодо виділення додаткових коштів для Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для здійснення виплат допомоги по безробіттю та допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Кошти в сумі майже 1,3 млрд грн (1 278 772,6 тис. грн) виділяються із Фонду боротьби з COVID-19.

Зокрема, для забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю виділено майже 1,2 млн грн (1 198 772,6 тис. грн), для виплат допомоги по частковому безробіттю на період карантину - 80 млн грн.

“Упродовж карантину вже було виплачено понад 10 млрд грн допомоги по безробіттю. Також свою ефективність продовжує демонструвати програма допомоги по частковому безробіттю, за якою здійснено виплати на понад 2,5 млрд грн і збережено робочі місця для 370 тис. людей. Додаткові кошти у сумі 1,3 млрд дозволять й надалі безперебійно виплачувати допомогу тим, хто опинилися у складному становищі”, - прокоментував міністр економіки Ігор Петрашко.

За інформацією Державної служби зайнятості, станом на 26 жовтня 2020 року в Україні налічується 405,3 тис. зареєстрованих безробітних.

З початку року за сприяння служби зайнятості роботу отримали 492 тис. громадян, у тому числі за період карантину (з 12 березня по 19 жовтня) - 342 тис.