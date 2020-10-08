Понад чверть населення України перебуває за межею бідності — Денісова

Понад чверть всього населення України перебуває за межею бідності.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Фейсбуці.

"Взяла участь у Соціальному форумі Ради ООН з прав людини, який щорічно проводиться в Женеві. Кожен форум присвячений окремому актуальному питанню... Під час виступу повідомила, що результати здійснюваного мною моніторингу свідчать: понад чверть всього населення України перебуває за межею бідності. Прожитковий мінімум в Україні становить близько 75 доларів на одну людину в місяць. Мінімальна заробітна плата українців - 176 доларів", - написала Денісова.

За її словами, попри збільшення рівня оплати праці, в Україні спостерігається таке явище як бідність працюючих. Вона зазначила, що за оцінками експертів, кожному третьому працюючому не вистачає заробітної плати на задоволення необхідних життєвих потреб, а кожен другий працездатний працює на умовах вторинної зайнятості.

"Крім того, в Україні на 24 % зросла заборгованість з виплати заробітної плати та становить 200 млн доларів. Незмінно високим залишається рівень бідності серед осіб пенсійного віку. Пенсію в розмірі нижче або на рівні межі монетарної бідності отримують близько 80 % наших пенсіонерів", - написала Денісова.

Також вона розповіла, що через збройний конфлікт на сході України, понад півтора мільйона українських громадян з метою збереження життя змушені були покинути рідні домівки.

Денісова додала, що проблема бідності посилилася в умовах пандемії COVID-19 зростанням рівня безробіття, відсутністю належного соціального забезпечення осіб з інвалідністю та малозабезпечених громадян, обмеженням доступу до дистанційного онлайн-навчання більшості дітей з малозабезпечених сімей.

Як повідомляв Укрінформ, за попередніми прогнозами уряду, скорочення українського ВВП у поточному році становитиме 4,8%.