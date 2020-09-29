Українці негативно сприймають лібералізацію цін на газ через "енергетичну бідність" - експерт

Суспільство негативно сприймає лібералізацію цін на газ й "енергетична бідність" має бути індикатором в ухваленні рішень на цьому ринку.

Таку думку висловив провідний експерт Центру Разумкова Максим Білявський на презентації в Укрінформі соціологічного дослідження "Настрої населення напередодні опалювального сезону та ставлення до тарифів на комунальні послуги" .

"З 1 серпня 2020 року почав діяти лібералізований ринок газу, однак, лише 45% респондентів знає про це, а підтримує реформу 11,3% - це критично мінімальна підтримка. В частині формування ринкової ціни майже 60% негативно оцінюють цей пріоритет, а 28,2% негативно оцінює можливість змінювати постачальника газу", - розповів Білявський.

Згідно з дослідженням, понад 70% респондентів у разі банкрутства теплопостачальної організації не мають альтернативного джерела забезпечення теплоносієм.

"На наш погляд, це ключовий індикатив при прийнятті рішень в частині врегулювання заборгованості на ринку природного газу, яка гіпотетично може призвести вже цього опалювального сезону до банкрутування теплокомуненерго", - сказав експерт.

Він пояснив украй низьку підтримку українцями лібералізації ринку газу, зокрема, їхньою "енергетичню бідністю".

"Енергетична бідність - це співвідношення швидкості зростання цін на енергоресурси зі швидкістю зростання доходу громадян. За даними Світового банку, з 1985 по 2019 рік, на відміну від інших країн ЄС, українські споживачі скорочують використання енергоносіїв, і це пов’язано з неспівставними доходами і цінами на енергоносії. Це ключова проблема, яка загострюватиметься, і в разі неврегулювання проблемних питань з взаєморозрахунками між учасниками ринку рівень енергоспоживання на одну людину буде зменшуватись, що відповідно позначатиметься на економічному розвитку держави і темпах зростання ВВП", - зазначив експерт.

Водночас він прогнозує подальше зростання цін на газ з огляду на кон’юнктуру світового ринку.

"З огляду на цінову кон’юнктуру енергетичних ринків Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону слід очікувати подальше збільшення котирування оптових цін на блакитне паливо вже у жовтні 2020 року. І у випадку збереження обсягів імпорту природного газу з країн ЄС слід очікувати у платіжках з 1 листопада нові ціни на природний газ", - наголосив він.

За словами експерта, зараз у країні достатньо накопичено товарного обсягу енергетичних ресурсів, однак є проблеми з точки зору фінансової збалансованості й врегулювання боргових зобов’язань, які не підкріплено джерелами покриття.

"Ми пропонуємо урядові й державним органам влади розглядати одразу декілька інструментів врегулювання проблемних питань, аби врегулювати інтереси всіх гравців ринку. Не існує єдиного рецепту на сьогодні, який би дозволив вийти з боргової кризи на ринку природного газу", - підсумував Білявський.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 серпня в Україні відкрився повноцінний ринок газу для населення. Ціни на газ визначаються ринком, а споживач може вільно змінювати постачальника. Газ у газопостачальної компанії Нафтогаз купує 2% населення.