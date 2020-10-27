Туроператор повідомив деталі нападу акули на українців у Єгипті
Про це йдеться у коментарі JoinUp, передає Укрінформ.
"Спочатку туристи звернулися до гіда у готелі щодо придбання такої екскурсії. Їм відмовили та попередили, що уряд Єгипту заборонив дайвінг з плавальних засобів. Після цього туристи вирішили придбати таку послугу у третіх осіб поза межами готелю, в якому відпочивали", йдеться у коментаріі.
Зазначається, що постраждалі мама та 12-річний син вже прооперовані та отримують всю медичну допомогу. Українка отримала глибокі рани від укусів. Дитина ж втратила руку нижче ліктя.
Наразі туроператор чекає медичний висновок з лікарні.
Важливо, що туристична страховка не покриє вартість лікування, тому що заняття підводним плаванням належить до виключень зі страхових випадків.
За попередньою інформацією, всі витрати на надання екстреної допомоги та лікування постраждалих туристів у Єгипті відшкодує уряд Єгипту.
Нагадаємо, у Єгипті під час снорклінгу на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина