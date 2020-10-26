У Єгипті акула напала на українських туристів, дитина в реанімації

У Єгипті на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України у Фейсбуці.

«У Єгипті під час снорклінгу на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина. Дванадцятирічний хлопчик досі в реанімації, він переніс одну операцію, завтра друга, поранену руку врятувати не вдалося», - йдеться в повідомленні.

За даними Держагентства, зараз лікування взяв на себе уряд Єгипту, надається вся необхідна медична допомога. Посольство України на зв'язку з рідними постраждалих.

Інших подробиць нещасного випадку у Держтуризму не надали, водночас зазначивши, що, на жаль, це не вперше, коли попри застереження туроператорів та заборони, туристи за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури.

Своєю чергою туроператор Join UP повідомив, що сім’я туристів постраждала від акули у неділю, 25 жовтня, під час відпочинку в Шарм-ель-Шейху. «Це відбулося під час занурення на території заповіднику «Рас Мохаммед», де зупинка екскурсійних яхт заборонена. Матір та її 12-річного сина покусала акула. Травми також отримав інструктор, який проводив екскурсію», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за попередньою інформацією, «туристи придбали у третіх осіб (не у туроператора чи його партнерів) послугу занурення з аквалангом з екскурсійних яхт». Водночас туроператор вказує, що, починаючи з 1 листопада 2019 року, такі послуги заборонені на курортах Синаю з метою збереження підводної екосистеми.

«Спочатку туристи звернулися до гіда у готелі щодо придбання такої екскурсії. Їм відмовили та попередили, що уряд Єгипту заборонив дайвінг з плавальних засобів. Після цього туристи вирішили придбати таку послугу у третіх осіб поза межами готелю, в якому відпочивали», - стверджують у Join UP.

Повідомляється, що матір отримала глибокі рани від укусів акули, а дитина втратила частину руки нижче ліктя.

Як відомо, снорклінг - вид плавання під водою з маскою і дихальною трубкою та. зазвичай, з ластами.