Україна перейшла на зимовий час

В Україні 25 жовтня скасовується дія літнього часу - годинникову стрілку переведено на одну годину назад.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"25 жовтня 2020 року о 4-й годині за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України" з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, уряд постановив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3-й годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4-й годині на 1 годину назад.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

Фото: winwalls.ru