В Україну не пустили книжки «Развиваем малыша» із танками РФ

В Україну не пустили книжки «Развиваем малыша» із танками РФ

Укрінформ
Держкомітет телебачення і радіомовлення відмовив ПП «Видавництво «Махаон-Україна» у ввезенні в Україну трьох дитячих книг російського видавництва «Азбука-Аттикус», що пропагують державу-агресора і комуністичний режим.

Як повідомляє пресслужба комітету, таке рішення ухвалене на підставі негативного висновку експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції, передає Укрінформ.

«Не дано дозвіл на ввезення з метою реалізації дитячої книги «Транспорт» серії «Развиваем малыша», яка презентує малюкам російський танк і комуністичну символіку. В іншій книзі для маленьких читачів «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия» глава про перші супутники Землі та освоєння космічного простору за часів СРСР ілюструється державним прапором РФ, що вводить в оману дітей і приписує державі-агресору чужі заслуги. Книга під назвою «А почему небо голубое?» пропонує дітям пізнавати світ через призму реалій, міфів і символів держави-агресора», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, окремі сторінки цієї книги присвячені розлогому опису російського державного прапора, який, за інтерпретацією авторів, символізує благородство, чесність, мужність і ще велику кількість чеснот. Такий пропагандистський стиль книги не відповідає дійсності, адже Росія захопила Крим, розв’язала війну на Донбасі і вбиває українців.

В Держкомтелерадіо нагадали, що, починаючи з 20 травня 2017 року, дати набуття чинності постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України», Держкомтелерадіо видав 29 004 дозволи на ввезення видавничої продукції та надав 4 162 відмови у видачі дозволів.

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Зокрема, на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю Критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, надано 271 відмову у видачі дозволів на ввезення 1 350 000 примірників видань антиукраїнського змісту, а також прийнято рішення про анулювання 1 виданого раніше дозволу. Ще 3 891 відмову надано внаслідок подання суб’єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей.

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Крім того, на виконання рішення РНБО України від 19 березня 2019 року «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію указом Президента України від 19 березня 2019 року № 82/2019, Держкомтелерадіо призупинив на строк застосування санкцій – три роки – видачу cуб’єктам господарювання дозволів на ввезення видавничої продукції російських видавництв, що випускають друковану продукцію антиукраїнського змісту, а також зупинив на строк застосування санкцій дію 11 894 виданих раніше дозволів на ввезення 29 342 000 примірників видань.

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