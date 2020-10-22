В Україну не пустили книжки «Развиваем малыша» із танками РФ

Держкомітет телебачення і радіомовлення відмовив ПП «Видавництво «Махаон-Україна» у ввезенні в Україну трьох дитячих книг російського видавництва «Азбука-Аттикус», що пропагують державу-агресора і комуністичний режим.

Як повідомляє пресслужба комітету, таке рішення ухвалене на підставі негативного висновку експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції, передає Укрінформ.

«Не дано дозвіл на ввезення з метою реалізації дитячої книги «Транспорт» серії «Развиваем малыша», яка презентує малюкам російський танк і комуністичну символіку. В іншій книзі для маленьких читачів «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия» глава про перші супутники Землі та освоєння космічного простору за часів СРСР ілюструється державним прапором РФ, що вводить в оману дітей і приписує державі-агресору чужі заслуги. Книга під назвою «А почему небо голубое?» пропонує дітям пізнавати світ через призму реалій, міфів і символів держави-агресора», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, окремі сторінки цієї книги присвячені розлогому опису російського державного прапора, який, за інтерпретацією авторів, символізує благородство, чесність, мужність і ще велику кількість чеснот. Такий пропагандистський стиль книги не відповідає дійсності, адже Росія захопила Крим, розв’язала війну на Донбасі і вбиває українців.

В Держкомтелерадіо нагадали, що, починаючи з 20 травня 2017 року, дати набуття чинності постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України», Держкомтелерадіо видав 29 004 дозволи на ввезення видавничої продукції та надав 4 162 відмови у видачі дозволів.

Зокрема, на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю Критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, надано 271 відмову у видачі дозволів на ввезення 1 350 000 примірників видань антиукраїнського змісту, а також прийнято рішення про анулювання 1 виданого раніше дозволу. Ще 3 891 відмову надано внаслідок подання суб’єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей.

Крім того, на виконання рішення РНБО України від 19 березня 2019 року «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію указом Президента України від 19 березня 2019 року № 82/2019, Держкомтелерадіо призупинив на строк застосування санкцій – три роки – видачу cуб’єктам господарювання дозволів на ввезення видавничої продукції російських видавництв, що випускають друковану продукцію антиукраїнського змісту, а також зупинив на строк застосування санкцій дію 11 894 виданих раніше дозволів на ввезення 29 342 000 примірників видань.