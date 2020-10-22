Ткаченко попросив Авакова посилити охорону пам’яток Революції Гідності
Про це він написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
"Вже обговорив ситуацію з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Попросив взяти розслідування інциденту під особистий контроль. Також акцентував на необхідності посилити охорону місць, пов’язаних з Революцією Гідності, аби не допустити такого у майбутньому", - написав Ткаченко.
Міністерство культури та інформаційної політики засуджує будь-які прояви вандалізму, особливо, коли це стосується пам’яті національних героїв. Керівництво відомства висловило обурення фактом плюндрування меморіалу з портретами героїв Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.
Як повідомлялося, вночі 22 жовтня 2020 року молодик, судячи з відео, нетверезий, не знайшов кращого місця для туалету, ніж народний меморіал із портретами Героїв Небесної Сотні – пам’ятка історії, сакральне та символічне місце Києва й України.