Суд залишив без розгляду позов ГПУ про стягнення з Укрнафти 1,5 мільярда - Венедіктова

Господарський суд м. Києва залишив без розгляду позов Офісу генпрокурора про стягнення з ПАТ «Укрнафта» 1,5 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Фейсбуці.

"20 жовтня (вчора) Господарський суд м. Києва залишив без розгляду позов Офісу Генпрокурора про стягнення з ПАТ «Укрнафта» 1,5 млрд гривень. Це пеня за несвоєчасно сплачені дивіденди на державну частку в товаристві. Оскільки уповноважені державою органи, які мають контрольні повноваження за своєчасною сплатою дивідендів до бюджету, 4 роки цього не робили, позов в інтересах держави заявив Офіс Генерального прокурора", - зазначила Венедіктова.

Крім того, за її словами, у прокуратурі очікують повний текст рішення, вступну і резолютивну частину якого було оголошено 12 жовтня.

Читайте також: Венедіктова розповіла представникам Ради Європи про переатестацію прокурорів

"З Державного бюджету України судом на користь приватної особи стягнуто 130 млн грн, які за угодою в кримінальному провадженні були сплачені колишнім начальником податкової міліції у 2016 році. За 2 дні до виборів і через 2 дні після виборів, коли країна буде вдихати і видихати право обирати і бути обраним, для держави будуть відбуватися 2 дуже важливих судових процеси - за 2 мільярди Януковича, які були передані до державного бюджету як спецконфіскація у 2017 році. 23.10 у Шевченківському районному суді м. Києва та 27.10 у Донецькому апеляційному суді", - розповіла вона.

Як повідомлялося, в 2019 році Генпрокуратура подала позов до Укрнафти до стягнення 1,5 млрд грн пені за несвоєчасну сплату дивідендів.