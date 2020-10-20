Степанов сказав, скільки апаратів ШВЛ задіяні у COVID-лікарнях

У лікарнях для хворих на коронавірус задіяно близько 10% апаратів для штучної вентиляції легень.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов сказав під час виступу в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу

"У лікарнях, визначених для прийому хворих із коронавірусною хворобою, є понад 4 тисячі 600 апаратів штучної вентиляції легень. Наразі задіяні близько 10%. У півтора раза зросла забезпеченість моніторами пацієнтів, кількість пересувних рентген-апаратів становить

468 одиниць.Це забезпечує потреби на сьогодні", - сказав Степанов.

Він додав, що в серпні 2020 року кількість ліжок із підведеним киснем була близько 8 тисяч, при цьому на той момент у лікарнях перебувало лише 4 800 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19, але МОЗ збільшувало кількість ліжок із підведеним киснем, і наразі їх - 15 тисяч.

Степанов наголосив, що це один із показників, який свідчить, що в Україні планомірно готували систему охорони здоров'я до збільшення кількості хворих в осінньо-зимовий період. До середини листопада показник ліжок із підведеним киснем має зрости до 26 тисяч.

Крім того, Степанов наголосив, що в Україні спрощено процедури проведення кисневих магістралей, а також збільшено виробництво і постачання кисню, в тому числі забезпечення кисневими балонами та кисневими концентраторами.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, із них за добу – 5 469.