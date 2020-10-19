МКІП підготував пропозиції щодо фінансування Суспільного

Міністерство культури та інформаційної політики підготувало свої пропозиції до проєкту закону про Державний бюджет на 2021 рік щодо фінансування Суспільного мовника.

Про це повідомив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко у вітальному слові до учасників онлайн-обговорення на тему “Потужний та фінансово-стабільний Суспільний мовник – невід’ємна частина демократичного суспільства”, передає Укрінформ.

«Позиція міністерства незмінна – стабільне функціонування незалежного суспільного мовника є надзвичайно важливим як на центральному рівні, так і на рівні регіонів. Держава зі свого боку має забезпечити належне фінансування НСТУ, і МКІП підготувало відповідні пропозиції до проєкту закону про державний бюджет на 2021 рік», - сказав Шевченко.

Як зазначалося, обговорення організував Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики у співпраці з ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” та проєктом “Європейський Союз та Рада Європа працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні”.

Основна мета заходу - обговорення планів та досягнень Суспільного мовника в 2020 році, можливості забезпечення його фінансування на 2021 рік на рівні, визначеному Законом України “Про Суспільне телебачення та радіомовлення України”.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив 14 вересня на позачерговому засіданні проєкт держбюджету на 2021-й рік.