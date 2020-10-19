Потураєв не проголосує за бюджет, в якому уріжуть кошти на Суспільне

Голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв запевняє, що не голосуватиме за проєкт держбюджету, в якому передбачено значне зменшення фінансування Суспільного мовника.

Про це він заявив під час онлайн-дискусії щодо фінансування АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021 рік, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я, звичайно, не буду голосувати за проєкт державного бюджету, в якому буде суттєве зменшення фінансування Суспільного мовника. Тому що під час кризи ми якось знаходимо гроші на інфраструктурні проєкти, і це, звичайно, добре, тому що це кошти для розвитку економіки, знаходимо гроші на розвиток нашої обороноздатності чи зміцнення правоохоронної системи, це теж добре. Але Суспільний мовник – це невід’ємна частина інформаційної безпеки, і тому економити на ньому – це те саме, що економити на українській армії або на правоохоронній системі», - сказав Потураєв.

Водночас він додав, що відстоювання інтересів Суспільного мовника є дуже важливим елементом боротьби за збереження результатів тих реформ, які Україні так важко далися останніми роками.

«У ситуації, коли Суспільному можуть знизити не багато не мало аж 700 мільйонів гривень, про який розвиток регіональних філій, про який розвиток прикордонного мовлення може вестися розмова. Тим не менше, я сподіваюся, що ми всі разом, нашими фракціями і депутатськими групами, не допустимо такого сценарію», - зазначив голова гуманітарного комітету.

Він висловив переконання, що з моделлю фінансування Суспільного, яка зараз існує, треба закінчувати і переходити до моделі, яка зафіксує чіткі джерела фінансування без можливості будь-якого перегляду.

«Я вважаю, що фінансування з держбюджету – це ризик. Це буде постійно створювати проблеми. Якщо ми хочемо забезпечити стале і передбачуване майбутнє Суспільного мовника, ми маємо від цього відмовитись. Ми маємо підготувати поправки до законопроєкту про Суспільне, хоч не знаю, які шанси, ми маємо провести такий закон через Раду, враховуючи її стан, кількість людей, які точно зацікавлені у знищенні Суспільного мовника. Але ми маємо його підготувати і поставити питання руба, щоб по прізвищах, щоб країна побачила тих людей, які не хочуть або блокують фінансування незалежного Суспільного мовника, а отже торпедують, зокрема, імплементацію угод про асоціацію», - підкреслив Потураєв.

Як повідомлялося, в проєкті Закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» Національній суспільній телерадіокомпанії України передбачили понад 2 мільярди 274 мільйони гривень. Тобто на Суспільне мовлення передбачено повне фінансування згідно з законом про суспільне телебачення та радіомовлення, яке має у 2021 році становити не менше 0,2 % видатків загального фонду держбюджету України за попередній рік.

НСТУ з часу своєї реєстрації (19 січня 2017 року) ще жодного разу не отримала повного фінансування. При тому, що громадські активісти і міжнародна спільнота щороку закликають Кабінет Міністрів і Верховну Раду надати Суспільному повне фінансування, як це передбачено у законі.