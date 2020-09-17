Журналісти самі мають створювати самоврядні організації - МКІП

Саморегуляція у медіа є важливою, але створення самоврядної журналістської організації є справою самої медіаспільноти і не прописане у законодавстві.

Про це сказав заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко у коментарі кореспонденту Укрінформу після онлайн-обговорення «Безпека журналістів в Україні: існуючі виклики та шляхи їх подолання», організованого в агентстві МКІП у співпраці з проєктом «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні».

«На мою думку, створення самоврядних організацій є справою самих журналістів, медіаспільноти. Це важлива річ для України, щоб самоврядування, саморегулювання існувало, але головну роль у цьому відіграють самі журналістські організації, тому і називається самоврядування, бо це врядування, яке робиться самостійно. В законах самоврядування зазвичай не прописане», - сказав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури, молоді і спорту (МКМС) під керівництвом Володимира Бородянського 20 січня оприлюднило проєкт закону щодо забезпечення національної інформбезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як "законопроєкт про дезінформацію". У ньому містилася низка новацій, у тому числі положення щодо створення так званої Асоціації професійних журналістів спрямоване на те, щоб забезпечувати журналістській спільноті дотримання етичного кодексу. Тоді представники медійної спільноти та громадських організацій рекомендували відомству утриматися від реєстрації законопроєкту "про дезінформацію" в парламенті. Комісія з журналістської етики оприлюднила заяву з вимогою до уряду та МКМС – зняти з розгляду законопроєкт щодо дезінформації та розпочати процес підготовки законодавчих змін з нуля. “Репортери без кордонів” також висловили критичні зауваження до законопроєкту.

Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» 5 лютого 2019 року підписало Меморандум Руху «Медіа за усвідомлений вибір». Для агентства це річ принципова, адже журналісти мають усвідомлювати, що від їхньої неупередженої роботи залежить майбутнє України.