Лідери думок мають демонструвати вибір на користь української - круглий стіл "Мова"

Лідери думок в Україні мають демонструвати мовний вибір на користь української для популяризації державної мови.

Про це сказала кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна Софія Бутко під час Національного круглого столу «Мова», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В процесі імплементації закону про мову ... важливо розробити механізми контролю і дотримання закону, також всі знаємо, що закон може бути кимось суб'єктивно потрактований. Дуже добре допомагає суспільна практика. Я маю на увазі, що ті люди, які сьогодні стоять на чолі держави, які є лідерами громадської думки, повинні передусім у своїй суспільній мовній практиці демонструвати вибір на користь української мови. Якщо ми беремо молодь, то вона завжди дивиться на приклади успішних та популярних, на її думку, людей, які демонструють певну мовну поведінку", - сказала вона.

Крім того, Бутко додала, що у харківських школах вчителі української мови інколи навіть на уроках дозволяють собі спілкуватись російською мовою.

"Я замислилась - як можна змінити таку практику. Іншого виходу, аніж певна позиція адміністрації школи, яка буде дотримуватися у своїй практиці визначеної мовної поведінки, я не бачу, тому що на ентузіазмі важко щось побудувати", - сказала вона.

Як повідомлялося, в Україні 16 липня 2020 року набув чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Ініціатива МКІП передбачає проведення семи круглих столів щодо мови у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві.