Могила УПА на горі Монастир: польські інтелектуали закликали відновити стелу з прізвищами

Польські громадські діячі та активісти закликали владу країни відновити напис з іменами та прізвищами загиблих українців на братській могилі УПА на горі Монастир неподалік села Верхрата на польсько-українському прикордонні.

Як передає Укрінформ з посиланням на видання Gazeta Wyborcza, звернення до президента РП, голови ІНП країни, міністра внутрішніх справ, голови комісії Сейму з питань національних меншин підписали понад 40 польських активістів – діячів культури, журналістів, священнослужителів, представників громадських організацій.

“Звертаємося з вимогою відновити на надгробній таблиці в Монастирі перелік похованих в могилі військових УПА і напис: “Полягли за вільну Україну”",- йдеться в заяві.

У листі зазначається, що форма надгробного пам’ятника і написи на ньому було офіційно узгоджено на засіданні об’єднаної комісії Ради охорони пам’яті боротьби і мучеництва Польщі і керівництва Об’єднання українців в Польщі в 1998 році.

У листі інформується, що за кілька днів до візиту Президента Польщі Анджея Дуди в Україну було поінформовано про відновлення цієї надмогильної плити.

“У реальності таблицю не було відновлено, а підмінено, на ній міститься зовсім інший напис, ніж той, який було узгоджено в 1998 році…”,- наголошується в заяві.

Підписанти висловили обурення фактом підміни таблиць, особливо усуненням імен та прізвищ полеглих вояків УПА.

“Усунення прізвищ полеглих є для нас варварським актом позбавлення полеглих суб’єктності, адже є повний перелік полеглих, вони не є невідомими. Таблиця виражала повагу до людей, які загинули, та ідеї, яку вони сповідували”,- йдеться в листі.

Як наголошується, кожний загиблий, убитий, незалежно від національності, віросповідання чи формації, в якій він воював, має права після смерті, як і за життя, на збереження суб’єктності та ідентичності – збереження власного прізвища.

“Позбавлення мертвих прізвищ є більшовицьким звичаєм”,- йдеться в заяві.

У листі зазначається, що на початку 90-х років в Опольському воєводстві на заході Польщі була проблема з відновленням могил солдат Вермахту. Як підкреслюється, шляхом діалогу з німецькою меншиною Польщі проблему вдалося розв’язати - визначено формулу написів на німецьких могилах. Відтак, у листі звертається увага, що у цьому контексті незрозумілим залишається питання, чому схожого порозуміння не було досягнуто з українською стороною за понад 20 років.

Як додається, в оприлюдненій заяві офісу Президента України після зустрічі Президентів є інформація про очікування Києва з приводу відновлення прізвищ похованих на горі Монастир.

Як повідомляло агентство, на встановленій кілька днів тому гранітній плиті на горі Монастир тепер викарбовано напис польською та українською мовами: “Братська могила українців, які загинули в битві з радянським НКВС у монастирських лісах в ніч з 2 на 3 березня 1945 року”.

На попередній меморіальній плиті був напис “Полягли за вільну Україну” і вказано імена, прізвища та рік народження усіх 62-ох загиблих.

На горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, розташована могила 62 вояків УПА, два кам’яні хрести 1940-х років з вирізьбленими зображеннями тризуба, а також пам’ятник. Надгробну плиту на могилі було встановлено в 2000 році. Вандали розбили її у 2015 році, а повністю знищили в січні цього року.

Загалом упродовж 2014-2020 років на півдні Польщі було знищено та осквернено вісім українських місць пам’яті. Відео та фото руйнувань цих пам'ятників часто першими публікували російські сайти та ресурси бойовиків на окупованих територіях України. Відтак, члени української громади Польщі наголошували, що на ці акти вандалізму треба дивитися у ширшому контексті ведення гібридної війни, спрямованої на погіршення польсько-українських відносин.

Відновлення знищеної меморіальної плити на горі Монастир було передумовою для згоди української сторони щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт у польських місцях пам’яті в Україні.