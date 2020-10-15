Українці в Італії влаштували акцію на підтримку нацгвардійця Марківа

Українська громада в Італії влаштувала акцію біля апеляційного суду в Мілані на підтримку нацгвардійця Віталія Марківа, якого засудили до 24 років позбавлення волі за начебто причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

З усієї Італії з плакатами та прапорами з'їжджаються українці до Мілана, щоб підтримати українця під будівлею суду. Така акція у день засідання апеляційного суду щодо справи Марківа проходить вже втретє. Збиратися біля суду в Мілані українці почали о 8:30.

Як повідомляв Укрінформ, нацгвардійця Віталія Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача - росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

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12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

У МВС України заявили, що Марківа засудили за злочин, якого він не скоював, і наголосили, що очікують від апеляційного суду Мілана «лише одного можливого вироку - виправдального".

Група журналістів вирішила провести власне розслідування щодо загибелі Роккеллі та Миронова. Вони зняли фільм під назвою «Не в тому місці, не в той час». Режисером стрічки став військовий кореспондент з Італії Крістіано Тінацці. Разом із ним над фільмом працювали італійці Рубен Лагаттолла, Даніло Еліа та українка Ольга Токарюк. Також було залучено експертів, аналітиків, колишніх військових, картографів та багато інших фахівців.