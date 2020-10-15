Італійський суд сьогодні продовжить розгляд справи Марківа

Суд у Мілані сьогодні продовжить розгляд апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, якого засудили до 24 років позбавлення волі за начебто причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Під час третього судового засідання суд має почути висновки дослідження щодо висловлювань нацгвардійця Віталія Марківа про трагедію, коли він вже перебував у в’язниці.

Апеляція Марківа / Фото: Наталка Кудрик (Радіо Свобода), українська громада в Італії

Як повідомлялося, сторона обвинувачення намагається долучити до матеріалів справи вирвану з контексту фразу «вбили журналіста», записану під час прослуховування Марківа у в’язниці, яку обвинувачення намагається інтерпретувати як «я вбив». Суд задовольнив клопотання прокурора провести дослідження щодо начебто висловлювань Марківа під час розмови із співкамерником у липні 2017 року. Тож було призначено нову експертизу та повний переклад аудіо, тобто усієї розмови, щоб зрозуміти контекст, а не лише однієї фрази, як просив прокурор. Переклад має зробити перекладач, уповноважений апеляційним судом Мілана.

Нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Група журналістів вирішила провести власне розслідування щодо загибелі Роккеллі та Миронова. Вони зняли фільм під назвою «Не в тому місці, не в той час». Режисером стрічки став військовий кореспондент з Італії Крістіано Тінацці. У вересні в італійському парламенті відбувся показ частини документального фільму «Не в тому місці, не в той час».