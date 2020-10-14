Голова Верховної Ради Дмитро Разумков з нагоди Дня захисника України вручив сертифікати на призначення стипендій на 2020-2021 навчальний рік 54 курсантам і слухачам військових вишів за особливі успіхи в навчанні й науковій діяльності та зразкову військову дисципліну.

Як передає кореспондент Укрінформу, урочиста церемонія вручення сертифікатів відбулась на площі Конституції перед будівлею Верховної Ради.

"Сьогодні тут є студенти різних вишів... Верховна Рада започаткувала таку ініціативу, як стипендії для найкращих, для тих, хто обрав для себе непростий шляхетний шлях, який вам доведеться пройти і зробити все можливе, щоб захистити себе, своїх рідних і близьких і головне - захисти нашу державу", - сказав Разумков.

Разумков вручив сертифікати на парламентські стипендії 54 курсантам-відмінникам / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

Він пообіцяв разом з колегами робити все можливе для встановлення миру в Україні.

"Але завжди треба пам'ятати, що можуть виникати моменти, коли вся держава повинна ставати на захист територіальної цілісності та суверенітету", - зазначив Разумков.

В урочистостях також взяли участь перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, народні депутати, міністри, глави відомств, представники військових вищих навчальних закладів, учасники АТО/ООС.

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Урочистий захід з нагоди Дня захисника України супроводжували виступи військового оркестру та спеціального батальйону «Почесна варта» Національної гвардії України.

Як повідомлялося, розмір парламентської стипендії для курсантів становить - подвійне грошове утримання, для слухачів – у розмір їх грошового утримання з підвищенням на 100 % їхнього посадового окладу.

Щороку 14 жовтня відзначається День захисника України. Його святкують у день Покрови Пресвятої Богородиці та одночасно з Днем українського козацтва і Днем УПА.